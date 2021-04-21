Воркутинец украл из квартиры женщины телефон

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В Воркуте 34-летнего местного жителя подозревают в краже телефона стоимостью 20 тысяч рублей из квартиры женщины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась воркутинка. Женщина рассказала, что вышла на шум в подъезде, не закрыв дверь квартиры. Когда женщина вернулась, то обнаружила отсутствие телефона. По подозрению в краже задержали 34-летнего ранее судимого воркутинца. В содеянном подозреваемый сознался. В квартиру он проник через незапертую входную дверь. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

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