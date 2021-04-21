Жители Печорского района сделали прививки от ковида в спецпоезде

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Во вторник, 20 апреля, специальный поезд с вагоном вакцинации дислоцировался на территории Печорского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

За время работы спецпоезда в Печорском районе с 8 до 13 часов работники мобильной бригады центральной районной больницы вакцинировали 138 жителей поселка Каджером и близлежащих населенных пунктов. Из общего числа вакцинированных – 14 работников и пенсионеров РЖД, 100 пожилых граждан (старше 60 лет). Подвоз населения к вагону производился силами администрации поселения Каджером. Дополнительно был развернут пункт вакцинации на базе участковой больницы.

На железнодорожной станции Кожва вагон работал с 14.00 до 19.30. Вакцинированы 113 человек, в том числе, 38 работников и пенсионеров РЖД, 67 пенсионеров (старше 60 лет). Подвоз населения производился силами администрации поселения Кожва.

Всего на территории Печорского района вакцинирован первой дозой вакцины «ЭпиВакКорона» 251 человек.

Сегодня спецпоезд проследовал до станции Сивомаскинская – это уже территория Воркуты. Там вакцинация началась в восемь часов утра. Конечным пунктом станет станция Елецкая, где вагон вакцинации будет работать 21 апреля.

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