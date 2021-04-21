В Коми из пожара в многоквартирном доме спаслись семь человек

Из огня спаслись семь человек Фото: Архив "КП"

Накануне в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о возгорании деревянного многоквартирного жилого дома по улице Стадионная в поселке Вожский. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Из соседних задымленных помещений эвакуировались 7 человек. В 12:06 пожар был ликвидирован. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

- В тушении пожара были задействованы 6 огнеборцев ведомственной пожарной охраны ФСИН и 2 пожарные автоцистерны, - уточнили в пресс-службе МЧС по Коми.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

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