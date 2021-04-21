Сыктывкарцы на проводе: МегаФон увеличил втрое сеть фиксированной связи

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Более ста квадратных километров территории Сыктывкара окутала сеть фиксированной связи МегаФона. Благодаря этому более половины городских предприятий и государственных организаций смогут использовать весь комплекс современных телеком-сервисов для развития, оптимизации и защиты бизнеса.

Новое покрытие охватывает свыше 60% зданий города, в том числе крупные офисные и торговые центры Сыктывкара во всех районах города: деловом центре «Калинка», бизнес центрах «Восточный», «Морозово», «Бизнес центр», торговых центрах «Пассаж», «Покровский» и другие.

Благодаря выделенному проводному каналу бизнес-структуры региона обеспечены надежным доступом в глобальную сеть. Пропускная способность канала настраивается в зависимости от потребностей организации и достигает 1 Гб/с.

«Многие компании после дистанционного формата возвращаются к прежнему режиму работы, а мы тем временем подготовили для них новые бизнес-решения. Конвергентные услуги на базе мобильной и фиксированной связи помогут предприятиям сократить расходы на связь, минимизировать IT-риски, повысив надежность телеком-услуг. Сегодня мы предлагаем более 50 сервисов для продвижения, автоматизации процессов и кибербезопасности», - подчеркивает директор МегаФона в Коми Александр Канев.

Для крупных предприятий, государственных и муниципальных учреждений помимо проводного доступа в интернет оператор может организовать защищенную корпоративную сеть (VPN). Технология обеспечит конфиденциальный обмен данными между сотрудниками вне зависимости от их географического местоположения. Для малого и среднего бизнеса будет актуальна защита от сетевых атак на сайты и IT-инфраструктуру компании, организация точек wi-fi и видеонаблюдения.

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