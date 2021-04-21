«Семьям Коми с детьми выплатят 10 тысяч рублей»: Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Традиционно глава государства сделал в своей речи упор на социальные вопросы. Так, он заявил, что главной задачей государства является благополучие его народа.

Он также рассказал, что в будущем россияне получат ряд выплат.

Например, семьям с детьми школьного возраста в августе текущего года выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Меру распространят и на будущих первоклашек.

Также выплату получат беременные женщины за раннюю постановку на учет. Размер пособия будет более 6 тысяч рублей.

Президент затронул поддержку и неполных семей. Глава государства предложил выделить деньги на выдачу им пособия, размер которого будет достигать 5650 рублей. На нее могут рассчитывать дети от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Коми могут получить ежемесячную выплату при рождении ребенка (подробности)