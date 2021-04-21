В Коми на озере Чудо Пи утонул мужчина

В Сыктывдинском районе утонул мужчина Фото: Архив "КП"

В Коми на озере Чудо Пи трагически погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Известно, что в злополучный день погибший приехал отдохнуть вместе с друзьями на водоем. Мужчины собирались порыбачить, однако в какой-то момент один из них сорвался и стал тонуть. Спасти мужчину друзья самостоятельно не смогли.

- В службу спасения поступила информация от очевидцев, что на озере Чудо Пи в Сыктывдинском районе при очевидных обстоятельствах утонул мужчина, приехавший на рыбалку вместе с товарищами. Поиски тела мужчины проводят спасатели Сыктывкарского ПСО - филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России», - заявили в ведомстве.

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