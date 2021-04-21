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Поколение 80-х помогает Коми не провалиться в очередную демографическую яму, при этом количество браков и рожденных детей катастрофически сокращается. Об этом шла речь на встрече "Час с министром" с участием министра юстиции Коми Алексея Осташова.

Отвечая на вопросы общественников, Осташов отметил, что загсы Коми сегодня ведут семь актов записей гражданского состояния. Если количество записей о смерти, разводов, о перемене имени остается примерно на одном уровне в течение пяти лет, то с браками и рождениями ситуация иная.

Количество актов о рождении ребенка с 2015 года сократилось с 11 883 до 7634. Снижение зарегистрированных браков сократилось в два раза до 3798. В 2015 их было 7019. Осташов отметил, такая нерадостная статистика связана с объективными причинами: в Коми идет отток населения. Кроме того, сказываются последствия демографической ямы, когда детородного возраста достигли девочки, рожденные в 90-х. Тогда тоже был провал по рождаемости.

Удельный вес первенцев продолжает сокращаться. Коми держится за счет вторых и третьих детей, которых рожает поколение 80-х.

– Что дальше будет? Статистика пугающая. Есть, над чем задуматься, есть, к чему стремиться в плане создания условий для нормальной жизни молодежи. Это комплексная проблема и характерна для многих субъектов, за исключением Северного Кавказа, где рождаемость серьезно растет. Там другой менталитет, другой подход к жизни, – цитирует Осташова "Комиинформ".

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