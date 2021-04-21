Средняя зарплата в Коми составила 54,8 тысяч рублей

В первом месяце года ее размер был 55,5 тысячи рублей Фото: архив "КП"

В Коми в феврале среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54 800 рублей. Об этом сообщает Комистат.

Поданным ведомства, размер зарплаты упал на 3,7% по сравнению с началом 2021 года. Если перевести данный показатель в денежный эквивалент, то получится, что величина сократилась на 700 рублей.

Больше всего в республике традиционно получают работники в сфере добычи нефти и газа – почти 100 тысяч рублей. За добычу полезных ископаемых можно получить 89,7 тысяч рублей. Рейтинг замыкает сфера финансовой и страховой деятельности. Специалисты данной профессии получают 87,7 тысяч.

Меньше всего зарабатывают в розничной торговле – всего 28,4 тысячи.

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