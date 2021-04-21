В Ухте материальный ущерб за должника оплатил покупатель его квартиры

Размер материального ущерба составил более 700 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Двое ухтинских рецидивистов договорились ночью украсть из магазина шубу. Пока один наблюдал за обстановкой на улице, второй отжал монтировкой окно и проник в торговый зал. На пути в зал верхней одежды в свете фонарика злоумышленник увидел ювелирные витрины, и планы поменялись - добычей стали золотые и серебряные серьги, кольца, подвески, цепочки, браслеты. Закупочная цена похищенного превысила 2,1 млн рублей.

За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере подельники были приговорены к лишению свободы. Дополнительным наказанием стало солидарное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 756 490 рублей.

Возбудив исполнительные производства, судебные приставы установили имущественное положение должников. У того, кто орудовал в торговом зале, не оказалось ни доходов, ни имущества, на которые можно обратить взыскание. А у подельника есть пенсия и недвижимость. Пока мужчина отбывал наказание, выплаты в пользу потерпевшей производились из пенсии.

Когда он вышел на свободу, исполнительский сбор в размере 53 тысяч рублей и оставшуюся часть долга на депозитный счет службы судебных приставов перечислил покупатель квартиры – для того, чтобы исполнительное производство было окончено и запрет на регистрационные действия снят, после чего сделку купли-продажи можно оформить надлежащим образом.

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