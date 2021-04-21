В Вуктыле мужчину посадили на два года за кражу 3 тысяч

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка

Вуктыльский городской суд признал 30-летнего местного жителя виновным в краже 3 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В октябре прошлого года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому. Тот передал фигуранту свою банковскую карту и попросил купить ему спиртное и продукты питания. В этот момент у мужчины возник преступный умысел на совершение хищения. В течение нескольких часов он покупал для себя товары в пяти магазинах Вуктыла. В общей сложности он потратил почти три тысячи рублей.

Сначала мужчина не отрицал свою вину, однако на суде отказался от своих признательных показаний. Однако суд изучил доказательства и признал фигуранта виновным. Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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