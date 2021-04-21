В Сыктывкаре оштрафовали компанию, взявшую на работу экс-полицейского

В Сыктывкаре оштрафовали ООО «Перспектива24-Сыктывкар» и его директора за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Согласно законодательству, работодатель при заключении трудового договора с гражданином, работавшим на госслужбе, в течение двух лет после увольнения обязан сообщать о заключении такого договора работодателю по последнему месту службы.

В организацию в мае прошлого года устроился человек, ранее занимавший руководящую должность в следственном управления УМВД России по Сыктывкару. Однако уведомление о заключении трудового договора с бывшим сотрудником полиции было направлено прежнему работодателю только в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.

Было заведено административное дело. Юридическое лицо и его руководителя оштрафовали на 100 и 20 тысяч рублей соответственно. Постановления в законную силу не вступили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ухте оштрафовали фирму, взявшую на работу бывшего госслужащего (подробнее)