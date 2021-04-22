В Коми мужчина во время вечеринки избил знакомую и убил парня

Перед судом предстанет житель Ижемского района по обвинению в убийстве односельчанина Фото: Архив "КП"

В деревне Щельяюр Ижемского района Коми минувшей осенью произошла кровавая вечеринка. Компания молодых людей отдыхала в одной из квартир жилого дома, выпивала и весело проводила время. Однако в какой-то момент между девушкой и 36-летним мужчиной вспыхнула ссора, которая переросла в избиение несчастной.

За девушку решил вступиться ее 28-летний друг, однако мужчина и не думал останавливаться, наоборот, он схватился за ножом и ударил им в живот парня. Несчастный скончался от обильной кровопотери прямо на вечеринке.

Известно, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину частично, заявив, что убивать потерпевшего не хотел. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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