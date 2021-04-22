Житель Троицко-Печорского района напал на полицейского с ножом

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Троицко-Печорском районе 45-летнего местного жителя обвиняют в применении в отношении полицейского насилия, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В феврале домой к фигуранту прибыл участковый для проверки в связи с тем, что обвиняемый угрожал своей матери. Злоумышленник был очень пьян, и визит правоохранителя его возмутил. Мужчина стал угрожать стражу порядка. Проигнорировав неоднократные требования успокоиться и прекратить противоправные действия, фигурант попытался ударить правоохранителя кухонным ножом. Полицейский блокировал эти действия, в связи с чем удар пришелся в папку с документами. После этого на злоумышленника надели наручники.

Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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