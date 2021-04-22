В Коми юный водитель без прав врезался в дерево: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 21 апреля, в Усть-Вымском районе водитель без прав попал в аварию, в результате чего пострадал пассажир. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 00.30. Водитель 2004 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21140 по автодороге Вогваздино - Яренск со стороны Яренска. На 17-м километре он не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадал пассажир 2003 года рождения. Он получил автотравму и ушибы левого колена. Как передает "Комиинформ" госпитализация молодому человеку не понадобилась. Сам водитель в конце февраля только-только отпраздновал совершеннолетие, водительского удостоверения не имеет и не получал.

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