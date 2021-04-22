В Сыктывкаре мужчина поджег дверь знакомого, чтобы найти пропавшую жену

Он рассказал, что хотел «выкурить» сбежавшую супругу из квартиры соседа Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на скамье подсудимых оказался 51-летний горожанин. Мужчина, обезумев от ревности, решился на странный поступок.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в сентябре 2020 года изрядно выпивший мужчина на фоне ревности поругался с супругой, которая после конфликта ушла из дома в неизвестном направлении. Не сумев до вечера найти сбежавшую супругу у друзей и знакомых, мужчина предположил, что она может «отсиживаться» у соседа по лестничной площадке. Не придумав лучшего способа, ревнивец облил придверный коврик соседа ацетоном и поджег его, после чего направился в магазин за новой порцией алкоголя.

Вернувшись из магазина, мужчина увидел, что у подъезда стоит пожарная машина, а из окон соседа валит дым. Испугавшись увиденного, мужчина ушел бродить по ночному городу. Вернувшийся утром протрезвевший поджигатель обнаружил, что обгорела дверь соседа, а также сильно пострадала от огня часть соседского имущества в коридоре квартиры. Осознав свою ошибку, мужчина признался в содеянном сотрудникам полиции, проводившим проверку по данному факту. Ночевавшая у знакомой на другом конце города супруга поджигателя благополучно вернулась домой утром.

Мужчина признал вину в полном объеме, пояснив, что не хотел повреждать или уничтожать имущество соседа, а лишь желал «выкурить» сбежавшую супругу из квартиры соседа.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.

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