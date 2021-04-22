В Коми сирота добилась восстановления своих жилищных прав

В Коми после вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права сироты Фото: архив "КП"

Прокуратура Княжпогостского района провела проверку по обращению мужчины, относящегося к категории лиц из числа детей-сирот.

Еще в далеком в 2013 году мужчина на территории Удорского района республики был включен в список нуждающихся в жилье. С момента постановки на учет жилое помещение на праве собственности или на ином другом праве заявителем не получено. Поскольку с января 2019 года он проживает и работает на территории Княжпогостского района, достигший 25-летнего возраста заявитель обратился в местную администрацию для включения его в соответствующий список по текущему месту проживания, в чем ему было отказано со ссылкой на невозможность реализации права на изменение постоянного места жительства по достижении возраста 23 лет.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о включении заявителя в соответствующий список по месту фактического проживания, мотивируя это тем, что смена постоянного места жительства не может являться основанием для непредоставления гражданину предусмотренных федеральным законодательством мер социальной поддержки.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение вступило в законную силу.

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