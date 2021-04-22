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Возле базы отдыха в Сыктывдинском районе нашли тело рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного РПСО.

В среду, 21 апреля спасатели выезжали в Сыктывдинский район для поиска предположительно утонувшего рыбака. Поисковые работы на озере Чудопи велись с 19 апреля, когда от очевидцев стало известно о случившемся. В среду тело мужчины было обнаружено и доставлено на берег. После этого покойного передали сотрудникам правоохранительных органов.

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