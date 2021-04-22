В России могут продлить майские каникулы

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Минтруд России рассматривает возможность продлить майские каникулы. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Он рассказал, что министерство думает над тем, чтобы сделать выходными те дни, что остаются между праздниками - Первомаем и Днем Победы.

В этом году выходными днями объявлены 1, 2, 3 мая, затем идут четыре рабочих дня и снова выходные 8, 9 и 10 мая. Министр добавил, что никаких конкретных решений еще не принято.

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