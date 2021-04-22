Воркутинка пыталась купить шины и лишилась 27 500 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте 53-летняя местная жительница перевела мошенникам 27 500 рублей, рассчитывая приобрести шины для автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина решила приобрести через один из сайтов шины для машины. Созвонившись по телефону с автором объявления, горожанка перевела 27 500 рублей на банковскую карту, указанную продавцом. Однако товар воркутинке не доставили, а связаться по телефону с продавцами ей не удалось.

Осознав, что попала в руки злоумышленников, жительница Заполярья обратилась в полицию. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. О подобных случаях мошенничества воркутинка знала.

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