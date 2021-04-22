С 1 мая в Сыктывкаре начнут курсировать дачные автобусы

Дачные автобусы по межмуниципальным маршрутам в Сыктывкаре начнут курсировать с 1 мая Фото: Архив "КП"

С 1 мая 2021 года возобновляются перевозки по сезонным автобусным маршрутам №111 «Автостанция – Общество Магистраль», №124 «Железнодорожный вокзал – Морово», №125 «Орбита – Мелиоратор», №127 «Орбита – Морово», №128 «Ул. Карла-Маркса – Човские Зори».

Министерством экономического развития и промышленности Коми проведены электронные аукционы по определению транспортной организации, которая будет осуществлять перевозки пассажиров и багажа по дачным межмуниципальным маршрутам.

По итогам электронных процедур перевозчиком определено ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1». Рейсы будут выполняться автобусами большого класса вместимостью не менее 100 человек. Расписание движения автобусов будет аналогичным прошлогоднему.

С учетом ожидаемого большого количества пассажиров министерство рекомендует гражданам старшего и пожилого возраста пройти вакцинацию для снижения рисков заражения короновирусной инфекции при поездках в общественном транспорте.

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