В Коми ужесточили наказание убийце мирового судьи

Усилено наказание жителю Усть-Вымского района, признанному виновным в убийстве мирового судьи Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре суд ужесточил наказание 34-летнему жителю Усть-Вымского района, который был признан виновным в убийстве мирового судьи. Мужчина ранее получил 8 лет колонии, а также был обязан заплатить 3 млн рублей потерпевшей стороне. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, суд усилил наказание и добавил три года к ранее озвученному приговору.

Напомним, следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года фигурант, находясь в своей квартире в Микуне нанес 40-летнему знакомому несколько ударов по лицу и руке, сдавил его шею, после чего произвел выстрел в голову потерпевшего из охотничьего ружья. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе расследования обвиняемый выдвинул версию о том, что причинил смерть потерпевшему, который являлся его другом, по неосторожности в момент подготовки оружия для дальнейшей совместной охоты, когда убирал ружье в чехол и не убедился в том, что оно разряжено.

Версия обвиняемого была опровергнута рядом проведенных по делу судебных экспертиз.

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