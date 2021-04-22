В Сыктывкаре вновь пройдут рейды ГИБДД

Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 23 апреля, в Сыктывкаре организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы организуют массовые проверки водителей автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Полицейские будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке, и нарушений ПДД РФ, граждане продолжат движение.

Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и недопустимости управления автомашиной в нетрезвом виде, говорится в сообщении.

За вождение в пьяном виде грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Максимальная наказание – два года лишения свободы.

С начала 2021 года на дорогах Сыктывкара задержано более 450 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, из которых 48 управляли автомашиной в состоянии опьянения повторно.

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