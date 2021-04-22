В Сыктывкаре будут перекрывать улицу Колхозную

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В Сыктывкаре планируют ограничивать движения транспорта по улице Колхозной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9.00 минут 21 апреля до 22.00 минут 10 мая на улице Колхозной ОАО «Сыктывкарский Водоканал» будет проводить санационные работы. В связи с этим от пересечения с улицей Мичурина до пересечения с улицей Загородной будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

С 09.00 минут 11 мая до 22.00 минут 31 мая 2021 года на улице Колхозной ОАО «Сыктывкарский Водоканал» также будет проводить санационные работы. В связи с этим от пересечения с улицей Южной до пересечения с улицей Интернациональной будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

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