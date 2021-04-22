В Коми работодатель «кинул» работников на 85 тысяч рублей и скрылся

Судебные приставы Коми взыскали с работодателя штраф за невыплату заработной платы Фото: архив "КП"

В Коми окончено исполнительное производство о взыскании с предпринимателя 120 тысяч рублей уголовного штрафа за невыплату свыше двух месяцев заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РК.

Возглавляя общество с ограниченной ответственностью, которое в Сыктывкаре занималось поставками спецтехники, имея достаточное количество средств, гражданин только через 3 месяца выплатил 85 тысяч рублей двум работникам, уволившимся по собственному желанию.

Исполнение решения суда о взыскании уголовного штрафа осложнялось тем, что по адресу, указанному в исполнительном документе, должник не проживал. Не появлялся он и по месту регистрации. Судебные приставы дважды объявляли исполнительный розыск. Розыскные мероприятия велись в Сыктывкаре, Ухте и Усинске. Когда судебный пристав-исполнитель вышла на связь с должником в социальной сети, напомнила о долге и предупредила о последствиях неуплаты, штраф был немедленно оплачен.

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