В Коми увеличилось число укусов клещей

В Коми уже зафиксировано 32 случая обращения по поводу укусов клещей Фото: Архив "КП"

В Коми растет число обращений к врачам из-за укуксов клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день уже 32 человека стали жертвами опасных насекомых. Отмечается, что из всего числа обратившихся, 11 человек – дети.

Добавим, что на данный момент зараженных клещей не обнаружено. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита. Лучший способ уберечь свое здоровье – прививка.

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