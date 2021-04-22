На Коми обрушится опасное природное явление

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В Коми прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным региональных синоптиков, в республике разбушуется штормовой ветер. Его порывы будут достигать 20 м/с. По этому поводу МЧС по Коми выступило с экстренным предупрждением.

- По прогнозу 22 апреля с сохранением до 12:00 23 апреля 2021 года в отдельных центральных и северных районах сохранится усиление Ю и ЮЗ ветра 7-12 м/с, порывами 15-20 м/с. Просим быть осторожными, - обратилось ведомство к населению

Особенно опасно будет в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Вуктыле, Усть-Цилемском, Ижемском районах, а также в Ухте и Сосногорске.

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