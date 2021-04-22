В Сыктывкаре пассажир отсудил за ДТП 6 тысяч вместо 200

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Сыктывкаре пассажир отсудил 6 тысяч рублей за ДТП, при этом он рассчитывал на компенсацию в размере 200 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел 7 ноября 2017 года. Ответчик не уступил дорогу автомобилю, который ехал навстречу, и машины столкнулись. Водителя признали виновным в совершении административного правонарушения. В результате ДТП, истец как пассажир транспортного средства получил телесные повреждения. В связи с этим ему оформили листок нетрудоспособности на период с 8 ноября по 1 декабря 2017 года . В результате полученных повреждений истец на протяжении двух лет проходил лечение у терапевта.

В виду полученных травм истец не мог осуществлять трудовую деятельность, вести активный образ жизни, посещать с детьми бассейн, детские площадки. Таким образом, в результате полученных повреждений истцу был причинен физический и моральный вред, говорится в сообщении.

Из заключения экспертов следует, что у истца в результате ДТП зафиксированы телесные повреждения. Они могли образоваться в результате удара о твердый тупой предмет, возможно часть салона автомобиля, пассажиром которого он являлся.

Кровоподтек квалифицируется, как не причинивший вреда здоровью. Выставленный истцу диагноз не подтвержден, следовательно, квалификации степени тяжести вреда здоровью не подлежит. При этом эксперты отметили, что причинно-следственная связь между полученными телесными повреждениями истца в результате ДТП и состояниями, по которым он в последующем обращался за медицинской помощью, отсутствует.

В итоге суд указал на наличие у истца права на компенсацию морального вреда. С ответчика в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 6 000 рублей. Решение в законную силу не вступило. При этом истец рассчитывал отсудить 200 тысяч.

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