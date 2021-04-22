«Ростелеком» восстановил поврежденную линию связи под Ухтой в Коми

В результате повреждения отсутствовал доступ в интернет и не работала услуга IP-телевидения в 10 северных районах республики Коми.

22 апреля в 14:45 специалисты Коми филиала ПАО «Ростелеком» восстановили поврежденную линию связи, расположенную в 3,5 км от Ухты в Республике Коми.

Обрыв на линии был зафиксирован в центре управления сетями связи «Ростелекома» в 9 часов утра. Позже выяснилось, что кабель поврежден сторонней организацией, которая проводила работы без согласования с «Ростелекомом» в охранной зоне кабеля и повредила оптическую линию во время земляных работ. Всего у бригады связистов на аварийно-восстановительные работы ушло около пяти часов, и связь была восстановлена в полном объеме.

В результате повреждения отсутствовал доступ в интернет и не работала услуга IP-телевидения в 10 северных районах республики Коми, а также в Ненецком автономном округе. Телефонная связь при этом сохранялась.

С момента получения аварийного сигнала были включены все резервные линии, поэтому системы передачи данных работали были для стратегически важных служб и предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение своих районов: финансовые предприятия, объекты энергетики, здравоохранения, МЧС и МВД. В Ненецком автономном округе были доступны интернет-ресурсы органов власти, физически расположенные в регионе. Также продолжали работать телеканалы первого и второго мультиплексов.

— Такие аварии для компании и для регионов — это очень серьезные происшествия. И случаются они, в большинстве случаев, по вине сторонних организаций, из-за проведения несогласованных работ и несоблюдения элементарных правил, которые прописаны на законодательном уровне, — прокомментировал директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лобанов. — Сегодня в компании делается все возможное, чтобы предотвращать такие ситуации: ведется охранно-предупредительная работа, включающая в себя обходы, объезды трасс с целью выявления несанкционированных земляных работ в охранной зоне кабеля. Вдоль трассы магистральной линии связи установлены предупредительные знаки, которые обозначают охранную зону, где запрещены земляные работы. Регулярно в строительные организации направляются письма с информацией о порядке согласования работ около линий связи. Тем не менее, кто-то вновь пренебрегает правилами, после чего целые районы республики Коми и НАО остаются без связи на несколько часов.