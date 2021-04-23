Три лыжника Коми вошли в состав сборной России

Юлия Ступак вошла в состав сборной. Фото: архив КП

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила состав сборной России на следующий сезон. Спортсмены будут работать в четырех группах у тренеров Юрия Бородавко, Олега Перевозчикова, Егора Сорина и Маркуса Крамера.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, нашу республику представят три лыжника Илья Порошкин, Илья Семиков и Юлия Ступак.

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артём Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.

Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

Группа Маркуса Крамера: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.

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