Жителям Коми на заметку: принят закон о новом порядке выплаты больничных

Фото: duma.gov.ru

22 апреля Государственная Дума приняла закон, который предусматривает повсеместный переход к новому порядку оплаты больничных, выплаты пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

С 1 января 2021 года такой порядок уже введен постановлением Правительства РФ, теперь предполагается зафиксировать его нормами федерального закона.

Основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа (по желанию застрахованного медорганизация должна выдать ему выписку из листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа. Форму выписки утвердит страховщик). Первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатель.

С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности.

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