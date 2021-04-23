В Коми перед Пасхой выросли в цене яйца

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В Коми за минувшую неделю значительно выросли в цене яйца. Перед Пасхой стоимость на них увеличилась на 2,5%.

Как сообщает Комистат, цены также взлетели на молоко, хлеб, творог и сахар-песок. Но больше всего за последние семь дней выросла в стоимости морковь – на 8%. К тому же, за огурцы теперь придется отдать на 5,5% больше, а за картошку – на 1,8%.

Упали в цене детское пюре – на 3,3%, а также колбасы.

Остаются стабильными цены на топливо и бензин – за неделю их цена не изменилась.

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