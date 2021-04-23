В Сыктывкаре иномарка сбила стоящего на дороге 71-летнего мужчину

Фото: УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре 31-летний мужчина за рулем «Mazda 6» сбил пешехода. ДТП было зарегистрировано накануне, 22 апреля, днем. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, авария была зафиксировано на улице Кирова.

Местный житель преклонного возраста вышел прямо на середину дороги и остановился. В этот момент в него врезалась иномарка.

В ГИБДД уточнили, что 71-летний пенсионер был вне пешеходного перехода.

Прибывшие на место медики диагностировали у потерпевшего травмы головы и сотрясение мозга, однако от госпитализации он отказался.

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