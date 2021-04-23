Печорец ограбил цветочный магазин, чтобы впечатлить девушку

Фото: из архива "КП"

В Печоре 42-летнего местного жителя обвиняют в ограблении цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 20 февраля. Вечером печорец отдыхал в одном из городских кафе. Выпив, мужчина отправился в ночной клуб. По пути он предположил, что в случае знакомства с девушкой может создать о себе хорошее впечатление, если подарит ей букет. Обвиняемый зашел в цветочный магазин, где попросил собрать букет из девяти красных роз в обертке. Продавец передал мужчине букет и озвучил его стоимость. Возмутившись высокой ценой, злоумышленник решил не тратить деньги на букет, развернулся и выбежал с товаром из магазина. Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей. Похищенные цветы «романтик» подарил первой встречной девушке.

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