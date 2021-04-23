Ухтинка пыталась продать свадебное платье и лишилась 39 тысяч

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под предлогом покупки свадебного платья мошенники похитили у жительницы Ухты 39 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка 1999 года рождения разместила в интернете объявление о продаже свадебного платья. Через пару дней с ней связалась женщина, которая изъявила желание приобрести товар. Покупательница предложила ухтинке произвести безналичную оплату, заверив, что вечером заберет торжественный наряд. При этом звонившая попросила назвать номер карты и код безопасности для быстрого перевода денежных средств.

Девушка передала все необходимые данные, и ей на телефон пришли смс-уведомления. «Покупательница» перезвонила и попросила перейти по ссылке, отправленной в сообщении. Ухтинка так и поступила, и с ее карты были списаны 39 тысяч рублей. возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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