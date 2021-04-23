В Коми задержали крупных наркоторговцев из Красноярского края

«Залетные» жители Красноярского края попались при попытке сбыта крупной партии наркотика Фото: Архив "КП"

В Коми будут судить двух уроженцев Красноярского края 32 и 30 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, мужчины, являясь участниками организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, по указанию «оператора» 16 сентября 2020 года прибыли авиатранспортом на территорию Сыктывкара, где приступили к выполнению возложенных на них функций «мини-склада».

Через пару дней по указанию «оператора» мужчины на арендованном автомобиле прибыли к одному из зданий в промзоне столицы, где из тайника (закладки) под железобетонной плитой извлекли наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере массой 29 г и психотропное вещество амфетамин в особо крупном размере массой 265 г. Однако они не смогли завершить до конца свой преступный умысел на незаконный сбыт наркотиков, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, а указанные средства изъяты из незаконного оборота.

Обвиняемые вину признали в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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