Житель Коми не смог получить нужную справку в архиве и обратился в прокуратуру

Прокуратура выявила грубые нарушения Фото: архив "КП"

Житель села Айкино не смог получить нужную ему справку в архиве. Не сумев добиться от муниципальных служащих необходимый документ, он обратился в прокуратуру.

Ведомство провело проверку. Оказалось, что мужчина пришел за архивной справкой на имя своего доверителя, но должностным лицом предоставлен документ, не имеющий отношения ни к нему, ни к его доверителю. Кроме того, в нарушение требований закона запрос не был рассмотрен в порядке, установленном для предоставления муниципальной услуги.

По итогам проверки руководителю органа местного самоуправления внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, права гражданина восстановлены направлением недостающей архивной выписки.

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