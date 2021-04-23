Ухтинца посадили за то, что он пьяным сел за руль

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Жителя Ухты признали виновным, в том, что ехал за рулем, будучи пьяным. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Ухтинский городской суд вынесен обвинительный приговор местному жителю, который в состоянии опьянения управлял автомобилем. Выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства – раскаяние в содеянном, и признал обстоятельством, отягчающим наказание рецидив преступлений. Осужденный совершил умышленное преступление, имея судимость за ранее совершенное преступление средней тяжести. Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Кроме того, его на 2,5 года лишили прав. Приговор в законную силу не вступил.

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