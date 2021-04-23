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Общество23 апреля 2021 14:10

Двое ухтинцев заплатят более 640 тысяч за сожженный автомобиль

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Ухте с двух человек в счет возмещения ущерба за сожженный автомобиль взыскали более 640 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Мужчина и женщина вступили в преступный сговор и 18 апреля сожгли автомобиль Totota. Сообщники были осуждены. В связи с причинением ущерба, владелица иномарки обратилась в суд с исковым заявлением к ответчикам. В итоге суд взыскал с виновных в счет возмещения ущерба более 640 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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