Авиасообщение между Египтом и Россией полностью восстановлено

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Авиасообщение между Россией и Египтом восстановлено в полном объеме. Об этом сообщается на сайте Кремля. Такое решение было принято во время телефонного звонка между лидерами государств.

«Компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх», - говорится в сообщении.

В АТОР (Ассоциация туроператоров России) заявили, что самолеты начнут летать уже в ближайшие 7-14 дней со дня соглашения.

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