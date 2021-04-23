В Сыктывкаре приняли решение по поводу салюта 9 мая

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Жители Сыктывкара увидят салют в честь Дня Победы. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

На заседании оргкомитета по подготовке празднования 9 мая было решено не отказываться от проведения праздничного салюта в Сыктывкаре. Планируется, что залпы стартуют в 22.00. салют также запустят и в Эжвинском районе столицы Коми.

Подробная программа празднования 9 мая будет озвучена позже, но уже сейчас известно, что праздничный парад и шествие Бессмертного полка в этом году очно проводиться не будет. Как передает «Комиинформ», они состоятся в онлайн-формате.

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