В Сыктывкаре приняли решение по поводу салюта 9 мая

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Жители Сыктывкара увидят салют в честь Дня Победы. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.
На заседании оргкомитета по подготовке празднования 9 мая было решено не отказываться от проведения праздничного салюта в Сыктывкаре. Планируется, что залпы стартуют в 22.00. салют также запустят и в Эжвинском районе столицы Коми.
Подробная программа празднования 9 мая будет озвучена позже, но уже сейчас известно, что праздничный парад и шествие Бессмертного полка в этом году очно проводиться не будет. Как передает «Комиинформ», они состоятся в онлайн-формате.
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