В Сыктывкаре женщина зверски убила своего пожилого отца

Перед судом предстанет жительница Сыктывкара по обвинению в убийстве отца Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре перед судом предстанет 32-летняя местная жительница. Она обвиняется в жестоком убийстве своего отца.

Как сообщает пресс-служба СК по Коми, трагедия случилась зимой этого года в одной из городских квартир. Родственники очень сильно поругались между собой, слово за слово и конфликт уже перерос драку. Сыктывкарка ударила своего отца по голове тупым предметом, а затем задушила его.

Из материалов уголовного дела следует, что женщина злоупотребляла спиртным, нигде не работала, вела асоциальный образ жизни.

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