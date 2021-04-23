Жителя Вуктыла судили за то, что он выложил в сеть эротические фото своей девушки

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Вуктыле 41-летнего местного жителя признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник совершил преступление в сентябре-октябре прошлого года. Используя подключенный к интернету телефон, на почве ревности он разместил в одной из социальных сетей фото девушки в обнаженном виде. Таким образом мужчина пытался представить ее в непристойном образе.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ, говорится в сообщении.

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