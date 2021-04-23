Жители Коми 24 апреля выйдут на Всероссийский субботник

Коми присоединится к всероссийскому субботнику Фото: Архив "КП"

В городах и районах Коми дан старт проведению субботников, на некоторых территориях они будут проходить до конца мая.

В Сыктывкаре мэрия объявила о проведении субботников на своих территориях 24 апреля и 1 мая в рамках всероссийской акции «Зеленая весна – 2021». За всеми предприятиями и организациями закреплены городские территории, которые необходимо привести в порядок.

Ухта также присоединяется к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна», мероприятия по уборке пройдут на территории муниципалитета с 23 апреля по 31 мая.

В Сосногорском районе весенняя кампания по санитарной уборке территорий стартовала уже 20 апреля. До конца весны сосногорцы проведут генеральную уборку на улицах, во дворах, парках и скверах. Муниципалитет также присоединился к акции «Чистый дом» в рамках Общероссийского субботника – с 19 по 24 апреля горожане могут принять участие в сборе макулатуры.

В Печоре 24 апреля в рамках субботника можно сдать макулатуру и крышки от пластиковых бутылок. Мероприятия по уборке территорий пройдут на территории района с 24 апреля по 20 мая.

В Воркуте и Усинске погодные условия пока не позволяют полноценно прибраться на улицах, поэтому 24 апреля администрации этих городов организуют экологические акции.

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