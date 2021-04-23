В Сыктывкаре экс-директора УК обвиняют в налоговом преступлении

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Сыктывкаре бывшего директора управляющей компании, обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2018-2019 годах обвиняемая, будучи руководителем организации, достоверно зная о наличии задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, сокрыла более 4 миллионов рублей.

Обвиняемая признала вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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