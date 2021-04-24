Какие предметы ЕГЭ выбирали школьники Коми в 2021 году

Фото: Минобразования РК

В Коми 4583 выпускника 11-х классов этого года и прошлых лет готовятся к экзаменам. 4077 одиннадцатиклассников решили сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Еще 440 человек для получения аттестата выбрали государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В том числе это семь школьников с ограниченными возможностями здоровья.

ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 4415 участников. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. Экзамен по математике профильного уровня выбрали 2462 выпускника, которым математика необходима для поступления в высшее учебное заведение.

Другие предметы ЕГЭ участники сдают по выбору. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 2411 человек. Следом идет ЕГЭ по физике – на него зарегистрировалась 1000 участников. Биологию выбрали 996 выпускников, 950 – историю, 898 – информатику и ИКТ, 631 – химию, 569 – английский язык, 426 – литературу, 168 – географию, 19 – немецкий язык, 12 – французский язык.

Напомним, совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году.

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