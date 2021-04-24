В Воркуте малыш выпал из окна с пятого этажа

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Из окна пятого этажа дома на улице Суворова выпал ребенок, поступил тревожный звонок в полицию Воркуты. Ребенка в сугробе у подъезда дома обнаружил прохожий, который тут же сообщил о трагедии в экстренные службы.

На место ЧП немедленно выехали сотрудники полиции и скорая. Малыша отправили в больницу в больницу.

Уже известно, что мальчик 2018 года рождения находился дома с нетрезвым отцом. Мать, тоже пьяная, в это время была в гостях. Мальчик, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна.

Семья характеризуется как неблагополучная, но ранее на учете в ПДН не состояла. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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