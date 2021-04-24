Мощный пожар разгулялся в заброшенном поселке Коми

Фото: архив КП

Сообщение о пожаре в расселенном поселке Поинга поступило в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района 23 апреля в 14:01.

Когда на место ЧП прибыли первые подразделения, горели два нежилых дома и хозяйственные постройки при них. В тушении были задействованы 18 огнеборцев и 7 единиц техники.

Уже через 1,5 часа объявили о локализации пожара. Но огнем были уничтожены строения на общей площади 350 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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