Мощный пожар разгулялся в заброшенном поселке Коми

Фото: архив КП
Сообщение о пожаре в расселенном поселке Поинга поступило в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района 23 апреля в 14:01.
Когда на место ЧП прибыли первые подразделения, горели два нежилых дома и хозяйственные постройки при них. В тушении были задействованы 18 огнеборцев и 7 единиц техники.
Уже через 1,5 часа объявили о локализации пожара. Но огнем были уничтожены строения на общей площади 350 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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