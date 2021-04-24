С 1 мая в Сыктывкаре возобновят работу дачные маршруты

Фото: архив КП

О том, как в этом году в Сыктывкаре будут осуществлять перевозки по дачным маршрутам, рассказала пресс-служба столичной мэрии.

В субботу на линию выйдут дачные автобусы по направлениям:

№30 «ЖДВ – Дырнос 3»

№36 «Орбита – Дырнос 3»

№ 38 «ул. Карла Маркса – общ. Дырнос 3»

№ 102 «Автостанция – Максаковские дачи»

№ 103 «Автостанция – Мырты-Ю»

№ 105 «Автостанция – Общество «Здоровье»

№ 109 «ЖДВ – Мырты-Ю»

№ 126 «Орбита – Максаковские дачи»

Все пять дачных маршрутов будут действовать до 3 октября 2021 года.

Дачный маршрут №105 «Автостанция – общество “Здоровье”» будет введен в действие после комиссионного обследования и принятия дорожного полотна на предмет соответствия требованиям безопасности движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа.

Мэрия Сыктывкара напоминает, что обязательным условием осуществления дачных перевозок является соблюдение социальной дистанции в салонах автобусов, а также использование пассажирами и персоналом защитных масок. Кроме того, все рейсы должны выполняться с обеспечением мер дезинфекции транспортных средств.

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