Ушедшую за «закладкой» жительницу Ухты нашли мертвой

Фото: "УхтаСпас", "СПАС-Коми" Фото: Архив "КП"

В Ухте нашли тело пропавшей в начале этого года Натальи Б. Женщина вместе со своим знакомым ушла в лес искать «закладку» - тайник с наркотиками – и заблудилась. Пара приняла запрещенные вещества прямо в лесном массиве, из-за чего потеряли всякий ориентир и разбились.

Спутника Натальи Павла К. нашли через шесть дней после пропажи. В лютые январские морозы он попытался согреться с помощью пачки сигарет, которую сжег. Однако смерть его все равно настигла.

Поиски Натальи были сильно осложнены тем, что на улице стояла непогода и быстро темнело. Было принято решение свернуть их до наступления тепла.

Сегодня специалисты «УхтаСПАС» сообщили, что поиски официально прекращены – женщина найдена мертвой. На момент смерти Наталье было всего 35 лет.

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