В Коми за сутки разбились два мотоциклиста

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В Коми за минувшие сутки было зарегистрировано два ДТП с участием мотоциклистов. Известно, что оба водителя транспорта сильно пострадали.

Первая авария случилась накануне в Ухте в полвосьмого вечера. Молодой парень за рулем KAWASAKI оказался под колесами ВАЗ-2115, водитель которого не уступил мотоциклисту дорогу.

Как результат, молодой человек получил травму головы, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Мужчина был госпитализирован в больницу.

В ГИБДД по Коми уточнили, что мотоциклист был в этом году лишен прав на 18 месяцев.

Еще одна авария произошла тут же, в Ухте, на улице Машиностроителей. Мотоциклист на высокой скорости ехал по темной улице и не справился с управлением: Yamaha налетела на бордюр и оказалась в кювете вместе с водителем.

Прибывшие на место происшествия врачи увезли пострадавшего с переломом основания черепа. Возможно, такой серьезной травмы можно было бы избежать, будь 46-летний мужчина в шлеме.

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